Caprari e Keita puniscono l’Udinese, il Monza saluta la A con dignità

Runjaic rinuncia ancora a Sanchez, lascia fuori anche capitan Thauvin e si affida alla coppia Davis-Atta, con un parco attaccanti di lusso in panchina: oltre al cileno, anche Lucca, Iker Bravo, Pafundi e Pizarro. Nesta risponde con il friulano Pizzignacco in porta e si affida a Forson e Caprari per provare a ritrovare un gol che mancava da cinque gare.

I brianzoli non vincevano dal 13 gennaio e nelle ultime quindici partite avevano raccolto appena due punti. L’Udinese, invece, dopo i segnali positivi contro Bologna e Cagliari, spreca una buona occasione per allungare e resta impantanata. A tradire i friulani è la scarsa lucidità sotto porta e un ritmo troppo basso, complice anche il primo caldo della stagione.

Il primo tempo è bloccato, con un paio di spunti: Kamara ci prova in acrobazia, Solet sfiora il vantaggio con un diagonale deviato in angolo da Pizzignacco. Ma il match si accende nella ripresa. Al 7’ Birindelli parte sulla destra, salta due uomini e calcia sul palo: la palla rimbalza sulla spalla di Caprari, in scivolata, e finisce in rete. Dopo un lungo check al Var, l’arbitro Crezzini – all’esordio in Serie A – convalida.

La reazione dell’Udinese è affidata a Lucca. Al 32’ Karlstrom lancia lungo, l’attaccante protegge palla su Carboni e scarica un sinistro potente che s’infila sotto l’incrocio. Poi sfiora il bis due volte, sempre di testa. Ma nel momento migliore dei padroni di casa arriva la doccia fredda: cross di Ciurria, spizzata di testa di Zeroli e Keita, appostato sul secondo palo, trafigge Okoye da pochi passi.

I friulani protestano per un contatto su Kamara a inizio azione, ma il Var conferma tutto. E il Monza, per una volta, sa anche difendere il vantaggio:vittoria inutile per la classifica, ma che salva l’onore.