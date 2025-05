Vecino gela Tudor al 96', pari tra Lazio e Juve

Cambiare tutto per non cambiare niente. Lazio e Juventus si studiano, si battono, cercano di superarsi ma alla fine impattano sull’1-1 rimanendo entrambe a pari punti al quarto posto in classifica. Un pareggio che serve a poco ad entrambe, ma che mantiene tutte e due ancora in corsa per la Champions favorendo, calendario alla mano, i bianconeri di Tudor al quale non riesce la vendetta, assaporata fino all’ultimo grazie al gol di testa di Kolo Muani, ma negata dal tap-in di Vecino a tempo ormai praticamente scaduto (al 96’). C’è aria «internazionale» all’Olimpico. E non solo perché ci sono i campioni del tennis Alcaraz, Paul e Opelka, impegnati al Master romano, insieme a Venus Williams, ma soprattutto per la posta messa in palio dalla sfida tra Lazio e Juventus, praticamente uno spareggio Champions visto che le due squadre sono ora quarte in classifica con 64 punti a due giornate dalla fine. Baroni sceglie di sorprendere rinunciando al doppio centravanti che tanto bene aveva fatto lasciando in panchina Dia per lanciare Dele-Bashiru mentre dall’altra parte Tudor punta su Kolo Muani in avanti insieme a Nico Gonzalez. Il match, come prevedibile, non è spettacolare, troppo da perdere per entrambe e troppo poco da guadagnare a lanciarsi subito all’assalto dell’area avversaria. La Lazio cerca di ripartire veloce, la Juventus è più compassata. Le uniche emozioni sono una conclusione di Alberto Costa, dopo smanacciata di Mandas, che Gila respinge a pochi metri dalla linea di porta e, dall’altra parte, un tiro cross di Isaksen con Di Gregorio che libera senza troppi patemi.