L’Atalanta cala il poker a Monza e Champions più vicina: brianzoli retrocessi in B

Gli orobici - nel silenzio della curva ospite per ricordare Riccardo Claris, tifoso nerazzurro scomparso dopo essere stato accoltellato nella notte per una rissa con un gruppo di tifosi dell’Inter - hanno iniziato creando occasioni a raffica: al 12' è arrivato il gol di De Ketelaere dopo l’ottimo suggerimento di Retegui, al 23' il raddoppio del belga dopo un errore della difesa di casa.

L’Atalanta ha vinto 4-0 sul campo del Monza e ha blindato il suo terzo posto in classifica mentre la sconfitta decreta la matematica retrocessione in Serie B per i brianzoli. Ospiti subito avanti al 12' minuto con De Ketelaere che raddoppia al 23'. Nella ripresa a segno Retegui al 47' e Brescianini al 90'. I nerazzurri fanno invece un passo decisivo verso la qualificazione alla prossima Champions League piazzandosi a quota 68 e nel prossimo turno affronteranno la Roma.

Al 10' Ederson si è divorato il poker, il centrocampista brasiliano da due passi e con la porta spalancata, ha spedito a lato. Nessuna rete invece per Mateo Retegui, l’italo-argentino ha lavorato più per i compagni che per ritoccare il proprio record personale: al momento sono 24 gol in campionato in 32 gare giocate. Il quarto assolo dei bergamaschi è arrivato a due minuti dal termine, dopo una serie di rimpalli Brescianini si è inventato la girata che ha fulminato Pizzignacco.