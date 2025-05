Terza sconfitta di fila per l’Inter: Soulé lancia la Roma in Champions

L’Inter crolla ancora, la Roma vola. A San Siro i giallorossi si impongono 1-0 grazie al gol di Soulé, conquistando tre punti pesanti nella corsa alla Champions League e allungando la loro striscia di imbattibilità. Per l’Inter è la terza sconfitta consecutiva, evento che non si verificava dall’aprile 2017. Un'Inter svuotata, senza reazione, incapace di rispondere davanti a oltre 70 mila tifosi in una partita che avrebbe dovuto rilanciarla in chiave scudetto, a tre giorni dalla semifinale di Champions contro il Barcellona.

La stanchezza fisica non basta a spiegare il blackout: la squadra di Inzaghi sembra aver perso convinzione. Alla Roma, infatti, è bastato il minimo sindacale per portare via la vittoria dal Meazza, sfatando un tabù che durava da 17 anni.

L’Inter parte forte e trova subito il gol con Frattesi, annullato per fuorigioco. Ma dopo un quarto d’ora perde Pavard per infortunio e si smarrisce. La Roma cresce e passa: destro di Pellegrini dal limite, rimpallo e tap-in vincente di Soulé. Cristante spreca poco dopo la palla del 2-0, poi Carlos Augusto salva sulla linea su conclusione a botta sicura di Shomurodov.