Napoli primo da solo e sogno scudetto: battuto il Torino e +3 sull'Inter

Fuga per la vittoria. Il Napoli batte il Torino e stacca l’Inter di tre lunghezze. Un vantaggio che, a quattro giornate dalla fine del campionato, potrebbe risultare decisivo nella corsa al quarto scudetto. La strada da percorrere è ancora lunga, ma dopo la vittoria con il Torino, per il Napoli è ora lecito sognare.

La squadra di Conte – che recupera Buongiorno e inizialmente tiene in panchina Raspadori, condizionato da una febbre improvvisa – sfrutta la grande serata di McTominay, autore nel primo tempo di due gol fotocopia da vero centravanti, che mettono ko il Torino. Il merito della vittoria, con la strada spianata dallo scozzese, è però di tutta la squadra, scesa in campo con la giusta carica e determinata a conquistare tre punti fondamentali nella corsa al titolo.

Il Torino, che all’ultimo istante deve rinunciare a Ricci, sostituito da Tameze, è costretto a impostare una partita difensiva. Vanoli punta tutto sulle ripartenze rapide, nelle occasioni in cui la difesa riesce a contenere le offensive del Napoli. In un ambiente infuocato – il Maradona fa registrare il dodicesimo sold out stagionale – il Napoli trova il vantaggio dopo soli sei minuti. Anguissa serve al centro McTominay che, anticipando Coco, devia il pallone in rete.