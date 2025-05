Derby toscano alla Fiorentina, Empoli ko: Adli e Mandragora lanciano i viola verso l’Europa

La Fiorentina si aggiudica il derby toscano contro l’Empoli e resta in corsa per l’Europa, puntando anche alla Champions League. I viola si impongono 2-1 grazie alle reti di Adli e Mandragora, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Cagliari.

Per l’Empoli, invece, il digiuno di successi si allunga a 19 partite e la salvezza si complica. Palladino, privo di Kean per motivi familiari e senza Dodò (dimissioni attese dopo l’appendicite), rilancia Adli dal primo minuto e schiera Folorunsho al posto dell’esterno brasiliano. L’Empoli, rivoluzionato rispetto alla semifinale di Coppa Italia persa a Bologna, presenta Solbakken accanto a Esposito e Fazzini, con Anjorin in mediana e Ismajli in difesa.

Il match, preceduto da un minuto di silenzio in omaggio a Papa Francesco, si apre con l’Empoli subito pericoloso, ma è la Fiorentina a colpire al 7’: Gudmundsson innesca Adli che infila il portiere. Al 18' arriva il raddoppio, firmato da Mandragora con una spettacolare rovesciata su assist di Adli, con il pallone che colpisce il palo prima di entrare. Per Mandragora è l'ottavo gol stagionale tra campionato e Conference League.