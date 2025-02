Paura per Kean in Verona-Fiorentina: trauma cranico e accertamenti in ospedale

La Fiorentina ha reso noto che Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è stato portato in ospedale per accertamenti: l'attaccante viola, nel corso della ripresa del match disputato al Bentegodi di Verona, aveva lasciato il campo in barella ed era stato trasferito in ospedale.

Il giocatore era rimasto coinvolto in uno scontro di gioco con Dawidowicz, riportando una ferita all'arcata sopracciliare e una copiosa perdita di sangue. Nonostante una lunga medicazione a bordo campo, aveva provato a rientrare in campo ma pochi minuti dopo si era accasciato improvvisamente sul terreno a palla lontana costringendo lo staff medico a un intervento immediato.

Le sue condizioni, comunque, sembrano sotto controllo anche se sono da valutare i tempi di recupero. Kean, infatti, si sta rivelando un elemento fondamentale per la Fiorentina: con 19 gol complessivi, di cui 15 in campionato, si è imposto come uno dei migliori marcatori della Serie A, secondo solo a Retegui dell'Atalanta (20 reti).