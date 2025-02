Incubo Milan, perde a Torino e vede allontanarsi il quarto posto

Il Milan non riscatta l’eliminazione dalla Champions e ora rischia di perdere il treno per il quarto posto: i rossoneri cadono nella trasferta tabù al Grande Torino con errori horror, la squadra di Vanoli vince 2-1 e si allontana ulteriormente dalla zona retrocessione. Vanoli e Conceiçao vanno sulla stessa strada, entrambi lanciano subito i rinforzi di gennaio: il granata concede l’esordio dal primo minuto a Biraghi ed Elmas e conferma Casadei in mediana al fianco di Ricci, il rossonero propone Joao Felix con Gimenez e rinnova la fiducia a Theo nonostante il pasticcio in Champions. L’altra novità del Toro è in attacco, dove Adams non è al meglio e lascia il posto a Sanabria, titolare dopo due mesi.

I granata partono fortissimo, il vantaggio è immediato ma è un pasticcio rossonero: Pedersen fa un lancio lungo per Sanabria, Maignan esce dalla sua area e calcia addosso a Thiaw, con il pallone che carambola in rete. I tifosi del Toro continuano a contestare il presidente Cairo, quelli del Milan iniziano a cantare solo dal 10’, in campo la squadra di Conceicao fa collezione di corner senza creare grossi pericoli. E’ al 21’, però, che arriva la grande occasione: Joao Felix imbecca Gimenez, il messicano colpisce a botta sicura ma Milinkovic-Savic è miracoloso nel deviare sopra la traversa. Il Milan chiude il Toro, Pedersen allarga troppo il braccio e Sozza concede un rigore ai rossoneri, con Pulisic che si fa ipnotizzare dal portiere serbo, al quarto penalty parato sui cinque stagionali. Nel momento migliore degli ospiti, i granata vanno vicini al raddoppio, ma Maignan prova a riscattare la “frittata» del primo gol con gli interventi su Pedersen e Vlasic.