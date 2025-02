Serie A, Chivu è il nuovo allenatore del Parma

Cristian Chivu, che ha appena firmato un contratto per allenare il Parma fino al giugno 2026, è il terzo calciatore dell’Inter del Triplete a sedere su una panchina di Serie A, dopo Thiago Motta e Dejan Stankovic.

Il 44enne ex difensore romeno aveva mosso i suoi primi passi da tecnico proprio nel settore giovanile nerazzurro, tra il 2018 e il 2024: tutta la trafila dall’Under 17 fino alla Primavera, guidata per tre stagioni con lo scudetto conquistato al primo tentativo. L’Inter di Josè Morinho che nel 2010 conquistò scudetto, Coppa Italia e Champions si è rivelata una piccola fucina di tecnici. Se Esteban Cambiasso, vero allenatore in campo di quell’Inter, si è limitato a una fugace esperienza nello staff tecnico della Colombia, il connazionale Walter Samuel dal 2018 fa parte dello staff tecnico del ct Lionel Scaloni nella nazionale Albicelesete campione del mondo.

Marco Materazzi ha fatto un’unica esperienza da allenatore, alla guida della squadra indiana del Chennaiyin, vincendo anche uno scudetto prima dell’esonero nel 2017. Thiago Motta a 42 anni ha già guidato Paris Saint Germain, Genoa, Spezia e Bologna prima dell’approdo alla Juve. Un altro faro del centrocampo del Triplete, Dejan Stankovic, guida attualmente lo Spartak Mosca dopo aver allenato in Italia prima da vice di Stramaccioni all’Udinese e poi in una sfortunata esperienza sulla panchina della Sampdoria conclusasi con la retrocessione nel 2023.