Disastro Atalanta in Champions, il Bruges la elimina

Dopo il Milan anche l’Atalanta esce di scena dalla Champions League nel play-off. Dopo aver vinto 2-1 in Belgio, il Bruges ha inflitto una sonora, quanto inaspettata, batosta alla Dea.

I belgi la sbloccano dopo due minuti e mezzo con Talbi. L’Atalanta prova a reagire e trova anche il pari con Retegui, ma è in fuorigioco. Al 27’ la doccia fredda. Il Bruges raddoppia ancora con Talbi. Carnesecchi, in un primo momento, si salva sulla conclusione Tzolis ma non può nulla sul tap-in di Talpi. La Dea molla e allo scadere colpisce due pali nella stessa azione con Zappacosta e Cuadrado, ma sul ribaltamento di fronte incassa la terza rete con il più classico dei contropiedi finalizzato da Jutgla con una conclusione imprendibile.

Nella ripresa si rivede Lookman, che dopo una manciata di secondi raccoglie l'assist di Zappacosta e nel cuore dell'area calcia e batte Mignolet. Al 15' Lookman ha l'occasione per la doppietta personale dal dischetto, ma Mignolet para il calcio di rigore concesso dopo una lunga revisione Var per l'atterramento di Cuadrado.