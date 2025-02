Lazio travolgente, Monza schiantato: 5-1 all’Olimpico con doppietta di Pedro

Cinque gol, spettacolo e una vittoria pesantissima per la corsa Champions. La Lazio strapazza il Monza 5-1 all’Olimpico e si riprende il quarto posto agganciando momentaneamente la Juventus. Un dominio senza discussioni per la squadra di Marco Baroni, che annienta i brianzoli, ultimi in classifica e sempre più vicini alla retrocessione.

Protagonista assoluto Castellanos che prima ispira il vantaggio firmato da Marusic al 31’, poi nella ripresa serve l’assist per il 2-0 di Pedro e infine si regala la gioia personale al 63’ con il tris biancoceleste. Il Monza, in enorme difficoltà, prova a reagire ma al 77’ incassa anche il 4-0, ancora con Pedro, servito da Noslin.

All’85’ gli ospiti trovano il gol della bandiera su rigore trasformato da Sensi, concesso per un tocco di mano di Lazzari, ma la Lazio non si ferma e all’88’ cala il pokerissimo con Dele-Bashiru.

Un successo netto, che conferma la crescita dei biancocelesti e lancia un segnale forte alle dirette concorrenti per un posto in Champions. Per il Monza, invece, è notte fonda: la squadra di Palladino, a -9 dalla zona salvezza sembra sempre più destinata alla retrocessione.