Il Cagliari si rialza in chiave salvezza: Parma battuto 2-1 con autogol di Vogliacco e sigillo di Coman

Dopo la sconfitta arrivata contro la Lazio, l’Unipol Domus torna a essere un fortino per il Cagliari, vittorioso per 2-1 contro il Parma. La formazione sarda si porta così a casa tre punti pesantissimi, arrivati contro una diretta concorrente per la salvezza. A indirizzare il match nel secondo tempo ci hanno pensato l’autogol di Vogliacco e la splendida marcatura del debuttante Coman: «inutile», invece, il gol del 2006 Leoni.

Il primo tempo scivola via sui binari dell’equilibrio e termina senza reti, nonostante le svariate occasioni da gol da entrambe le parti. A sfiorare più concretamente il vantaggio è sicuramente il Cagliari. Al 23', infatti, su azione da corner, Mina colpisce di testa la parte bassa del palo: sulla precedente azione Felici era arrivato alla conclusione, costringendo Suzuki alla parata. Il Parma, invece, si rende pericoloso prima al 9' con la punizione battuta da Bernabè, poi al 38' con il gol giustamente annullato a Bonny per fuorigioco (quest’ultimo era entrato poco prima per l’infortunato Djuric).