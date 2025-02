Poker di Retegui, a Verona l'Atalanta vince 5-0

Atalanta a valanga al Bentegodi. La squadra di Gasperini ridicolizza il Verona con una cinquina inequivocabile. Sugli scudi un immenso Retegui, incubo assoluto della difesa di casa, autore, addirittura, di un bel poker (con Ederson a completare il 5-0 finale): in chiave azzurra una gran bella notizia, dopo quelle che vengono da Firenze con Kean che il ct Spalletti vede in azzurro perfino in coppia con l’italo-argentino allenato da Gasperini. Ma certamente la giornata sì di Retegui è un bel segnale anche per un’Atalanta che andrà a giocare la Champions a Bruges sulle ali dell’entusiasmo, e che ritrova il passo anche in Italia, dopo due passaggi a vuoto, tra Bologna in Coppa Italia e Torino in campionato.

Verona e Atalanta lamentano numerose assenze. Per questo vanno già in campo gli ultimi arrivi del mercato, Posch per gli orobici, Bernede e Niasse (per lui uno scampolo già a Monza), per i padroni di casa. Primo quarto d’ora di grande intensità. L’Atalanta gioca con qualità, il Verona prova con le ripartenze e le palle inattive. Hellas, infatti, vicino al gol sull’angolo di Suslov. Testa di Daniliuc e Rui Patricio che si tuffa all’indietro e smanaccia il pericolo. Ma è l’Atalanta a passare con una gran giocata di De Ketelaere. Lancio di De Roon, controllo strepitoso del belga che salta Daniliuc e fa partire un bolide con il destro, palla che si stampa sul palo e pronto a centro area c’è Retegui a ribadire in rete di sinistro.