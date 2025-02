L'autogol di Thorsby illude il Toro, il Genoa lo riacciuffa con Pinamonti

Torino e Genoa si dividono un punto a testa e fanno 1-1, all’autogol di Thorsby nel primo tempo risponde Pinamonti a metà ripresa. Al 95’, però, si scatena la furia dei granata per le cadute di Adams e Sanabria in area rossoblu, per l’arbitro Feliciani non c’è nulla. Vanoli e Vieira restano a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, anche se non riescono a fare il salto nella parte sinistra della classifica. Vanoli convoca i quattro volti nuovi ma li lascia in panchina, l’unico cambio rispetto all’undici di Bergamo è la presenza di Walukiewicz da terzino destro al posto di Pedersen. Vieira è senza lo squalificato De Winter e sceglie Matturro per far coppia con Vasquez, in attacco lancia Pinamonti supportato da Vitinha e Miretti.

Tra le due tifoserie c’è uno storico gemellaggio, «Cairo libera il Toro» è lo striscione affisso dai supporter rossoblu all’esterno del Filadelfia, quartier generale granata, ad appoggiare la contestazione al patron di via Viotti. Al Grande Torino, le occasioni migliori sono di Vlasic: il croato ci prova di destro e sinistro, in entrambi i casi fa buona guardia il portiere Leali. Vanoli, però, non è soddisfatto e si sgola dalla panchina, calciando anche le bottigliette che gli capitano a tiro. E alla mezz’ora perde Tameze: il centrocampista fa tutto da solo e accusa un problema alla caviglia sinistra, al suo posto entra Gineitis. Sull’ultimo pallone, il Toro trova il vantaggio: angolo battuto a rientrare da Lazaro, Maripan e Thorsby duellano in area e il rossoblu infila il suo portiere. Vieira aspetta pochi minuti della ripresa per lanciare Zanoli e Messias, il brasiliano prova subito ad alzare la qualità della manovra genoana. Il Toro abbassa baricentro e concentrazione, il Genoa lo punisce: Coco sbaglia il rilancio, Messias serve Pinamonti e il bomber non sbaglia davanti a Milinkovic-Savic. Vanoli cerca forze fresche in Pedersen e fa debuttare Casadei e Biraghi, i granata non riescono più a creare e così il tecnico chiude la sfida con il doppio centravanti, affiancando Sanabria ad Adams.