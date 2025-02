Serie A, Fiorentina scintillante e Inter irriconoscibile: il match sospeso per Bove si chiude con un netto 3-0

La Fiorentina si regala una notte magica e battendo per 3-0 i campioni d’Italia dell’Inter fa anche un gran favore al Napoli capolista, con Conte che sicuramente ringrazierà il collega Palladino, autore di un piccolo grande capolavoro calcistico. Sono le reti di Luca Ranieri e Moise Kean, doppietta, a decidere la gara interrotta lo scorso 1 dicembre per un malore occorso ad Edoardo Bove al 16' del primo tempo. I nerazzurri di Inzaghi giocano male, a basso ritmo e senza lucidità, mentre di contro i toscani fanno una prestazione sontuosa andando oltre le più rosee aspettative, salendo così in classifica al quarto posto al fianco della Lazio. I padroni di casa già privi di tutti i nuovi arrivati dal mercato invernale, oltre che di Bove e Adli, devono rinunciare anche a Gudmundsson vittima di una tonsillite che lo ferma a poche ore dal match. Palladino deve così inventarsi un 4-4-1-1 con Parisi e Dodo esterni offensivi, ma in realtà con caratteristiche difensive. Inzaghi dall’altra parte da un turno di riposo a Barella e Pavard, ma non rinuncia a Lautaro e Thuram oltre che a Calhanoglu in regia, nonostante il turco non sia al meglio.

I nerazzurri fanno la partita ma sono i gigliati a sfiorare per ben due volte il gol, prima con Kean che tira però addosso a Sommer, poi con Dodo che solo davanti al portiere ospite mette a lato. L’Inter una rete invece la segnerebbe anche con Carlos Augusto servito da Bastoni, ma il Var interviene: fuorigioco e il direttore di gara Doveri annulla. La Fiorentina passa in vantaggio al 13' della ripresa sugli sviluppi del suo primo calcio d’angolo: batte Mandragora, si inserisce Luca Ranieri dentro l’area che brucia Frattesi e batte Sommer. Ci si aspetta a questo punto la reazione dell’Inter ma sono i gigliati a raddoppiare al 68' quando su un cross da destra Moise Kean realizza di testa il suo quattordicesimo centro in serie A. Inzaghi decide così di giocarsi il tutto per tutto, dentro Arnautovic, Dimarco e Barella, e passaggio dal 3-5-2 a un 3-4-1-2 super offensivo. L’Inter però non reagisce e così a 8' dalla fine dentro anche Taremi per Carlos Augusto con quattro punte in campo contemporaneamente. Il risultato per l’Inter è però una squadra troppo sbilanciata e Kean affonda il coltello al 91'. Al triplice fischio finale si esulta sia sotto il settore dei tifosi viola, ma anche dalle parti di Napoli. Tre gol, tre punti e tante emozioni in una notte particolare per Edoardo Bove e il popolo viola.

Una partita particolare quella del centrocampista viola costretto soltanto ad assistere alla prosecuzione di Fiorentina-Inter. Ovvero la gara interrotta al 16' del primo tempo lo scorso 1 dicembre come conseguenza di un malore occorso al classe 2002 romano. Lasciato l’ospedale con un defibrillatore sottocutaneo removibile, Bove già dalla prima partita post-intervento, ha deciso di stare al fianco dei suoi compagni di squadra, vivendo il ritiro pre-gara e poi seguendo la partita in panchina. La tensione si è trasformata in gioia al momento dei gol di Luca Ranieri prima e Moise Kean dopo, quando Bove è andato a festeggiare i marcatori insieme ai compagni di squadra. La tifoseria viola, non dimenticando la delicatezza della serata, lo ha applaudito al momento del suo ingresso in campo e gli ha dedicato numerosi cori prima del fischio di inizio e anche durante la partita. Il centrocampista ha ricambiato salutando i tifosi con gesti composti, anche per non voler spostare su di sé l’attenzione in una partita che comunque per lui è stata tutt'altro che banale.