Vittoria in trasferta per la Roma: 2-1 all'Udinese con i rigori di Pellegrini e Dovbyk

L’Udinese risponde al 22' creando una doppia occasione: prima Kabasele non riesce ad indirizzare di testa verso la porta, poi Bijol manca la deviazione vincente davanti a Svilar. Quattro minuti più tardi Rensch lascia partire un mancino velenoso, su cui è decisivo l’intervento di Sava. Al 27' nasce una mischia nell’area di rigore bianconera e N'Dicka prova ad approfittarne, ma non inquadra lo specchio della porta. Alla mezz'ora Angelino va al cross per Pisilli che colpisce di testa ma manda a lato. Al 34' arriva l’ennesima incornata da parte di un calciatore giallorosso, ma anche in questo caso N'Dicka non centra il bersaglio.

La Roma passa 2-1 in rimonta al Bluenergy Stadium contro l’Udinese, nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: decidono i rigori trasformati da Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk. La partita inizia subito su buoni ritmi, ma dopo appena sette minuti mister Kosta Runjaic è costretto a effettuare il primo cambio in seguito all’infortunio di Tourè: al suo posto entra Kabasele. Al 14' la compagine giallorossa, che schiera dal 1' il nuovo acquisto Rensch, si ritaglia la prima occasione da rete con Mancini che, su assist di Pellegrini, va al tiro ma un rimpallo con Bijol favorisce l’uscita di Sava.

I friulani, dopo aver rischiato in più frangenti, trovano la rete del vantaggio al 38' con Lorenzo Lucca che, sul calcio di punizione battuto da Lovric, scarica un bolide sotto la traversa. Il gol viene convalidato dopo un lungo check del Var, che porta all’assegnazione di 6' di recupero. Durante questo lasso di tempo vengono annullate due marcature per fuorigioco: prima il tocco in spaccata di Lucca e poi il gran gol di Dovbyk. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 1-0.

Nella ripresa la Roma conquista subito un calcio di rigore per un fallo di mano di Kabasele: al 50' sul dischetto si presenta Lorenzo Pellegrini, che spiazza Sava e firma l’1-1. Gli uomini di Ranieri cercano di sfruttare il momento positivo e al 64' ottengono un altro penalty per un fallo di Sava ai danni del neo-entrato El Shaarawy. Questa volta è Artem Dovbyk ad incaricarsi della battuta: l’ucraino non sbaglia e ribalta il punteggio.

Runjaic prova a riorganizzare le idee della sua squadra attraverso le sostituzioni, ma i capitolini sembrano in grado di amministrare il loro vantaggio. Le chiare occasioni da gol latitano da entrambe le parti, ma l’Udinese tenta un assalto finale mettendo sotto pressione la retroguardia avversaria. Nonostante il forcing dei friulani, sono i ragazzi di Ranieri a sfiorare il gol nel recupero con una doppia occasione sotto porta di Shomurodov. Il risultato, però, non cambia: vince 2-1 la Roma e porta a casa una preziosa vittoria in trasferta che mancava dallo scorso 25 aprile, proprio contro i bianconeri.