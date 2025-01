L'Inter domina in trasferta e travolge il Lecce per 4-0: a segno Frattesi, Lautaro, Dumfries e Taremi

Un Inter dominante e a tratti spettacolare ne rifila quattro in trasferta al Lecce e risponde così al successo del Napoli contro la Juventus. Al Via del Mare la squadra di Inzaghi firma un perentorio 4-0 ai danni della compagine salentina: i marcatori di giornata sono Frattesi, Lautaro, Dumfries e Taremi (su rigore). Con questo risultato i nerazzurri tornano così a meno tre punti dal Napoli con ancora una partita da recuperare.

Se da un lato la prestazione degli ospiti è più che positiva, non si può dire lo stesso del Lecce poco concreto in attacco ma soprattutto troppo distratto in difesa. Passano, infatti, appena sei minuti e l’Inter è già in vantaggio, sbloccando il risultato con Davide Frattesi, l’uomo certamente più discusso dell’ultimo mese in casa nerazzurra. Su assist di Thuram (favorito dall’errore di Guilbert), l’ex centrocampista del Sassuolo si inserisce in area e insacca senza problemi a porta vuota. I nerazzurri dominano per tutto il primo tempo, mettendo in costante apprensione la non irreprensibile retroguardia salentina. Dopo due reti annullate per fuorigioco a Carlos Augusto e Frattesi e un errore di Thuram, l’Inter alla fine trova il 2-0 al 39', grazie a capitan Lautaro. L’argentino col sinistro segna dal limite dell’area, entrando nel tabellino per la quarta partita consecutiva.