Serie A, Juve al cardiopalma: Vlahovic rimonta il Venezia all'ultimo secondo

È finita in parità, 2-2 tra Juventus e Venezia. I lagunari sono stati ad un passo dalla vittoria ma un rigore nel finale dell’ultimo recupero di Vlahovic ha permesso alla Vecchia Signora di conquistare il quarto pareggio di fila e il decimo in questo campionato. Dopo una prima fase senza troppi sussulti, a sbloccare la sfida è stata la Juventus con Gatti: il difensore piemontese, alla prima rete della stagione, ha sfruttato una sponda di testa di Thuram su calcio d’angolo dalla sinistra di Koopmeiners e lasciato solo davanti alla porta non ha dovuto far altro che spingere la palla in rete. Alla mezzora ospiti vicino al pareggio: da una sponda di Pohjanpaolo, la palla è arrivata sui piedi di Andersen che con una conclusione dal limite ha scheggiato la traversa. Juventus in affanno nella seconda parte della frazione e Venezia che ha preso confidenza con la partita proponendosi con regolarità nella metà campo bianconera.

In avvio di ripresa, dopo quattro minuti, la Juventus aveva raddoppiato con un gol quasi in fotocopia con quello del primo tempo ma il tocco finale di Yildiz è stato viziato da un tocco di mano che ha costretto l’arbitro Giua all’annullamento. Con i padroni di casa che non sono riusciti in un altro paio di occasioni a trovare la finalizzazione giusta è stato il Venezia a trovare il pari al 16': da un preciso cross dalla destra di Zampano è stato Ellertsson a sfuggire alla marcatura di Savona e a infilare di testa alle spalle di Di Gregorio siglando così la sua seconda rete in Serie A. Doccia fredda per i padroni di casa a sette minuti dal termine quando su una punizione dell’ex Nicolussi Cavigilia è stato Idzes a saltare più in alto di tutti e a superare di testa Di Gregorio ma in pieno recupero, al 50', è stato Vlahovic a trovare il pareggio su rigore per fallo di mano di Candela dopo una precedente conclusione di Conceicao respinta di Stankovic.

Il tabellino

Juventus-Venezia 2-2

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona (36' st Fagioli), Gatti, Kalulu, Danilo (41' st Locatelli), McKennie, Thuram, Weah (21' st Conceicao), Koopmeiners (21' st Douglas Luiz), Yildiz (41' st Nico Gonzalez), Vlahovic (1 Perin, 23 Pinsoglio, 17 Adzic, 51 Mbangula). All. Hugeux.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic, Idzes, Svoboda (32' pt Altare), Sverko, Zampano, Andersen (29' st Candela), Nicolussi Caviglia, Ellertsson (36' st Crnigoj), Busio, Oristanio (36' st Gytkjaer), Pohjanpalo (29' st Yeboah) (1 Joronen, 12 Oliveira, 23 Grandi, 5 Haps, 19 Bjarkason, 25 Schingtienne, 79 Carboni, 80 El Haddad, 97 Doumbia). All. Di Francesco.

Arbitro: Giua di Olbia

Reti: nel pt 19' Gatti, nel st 16' Ellertsson, 38' Idzes, 51' Vlahovic (rigore).

Angoli: 7-4 per la Juventus.

Recupero: 2' e 4'.

Ammoniti: Zampano, Yeboah, Sverko, Vlahovic per gioco falloso.

Spettatori: 38.425.