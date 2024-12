Grosso batte il suo passato: Frosinone Sassuolo finisce 1-2

Frosisnone-Sassuolo 1-2

Tabelino:

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini 6; Biraschi 6, Monterisi 6, Bracaglia 6 (38' st Cichero sv); Oyono J. 6.5 (31' st Partipilo sv), Barcella 6 (31' st Machin sv), Cichella 5.5 (16' st Vural 5.5), Begic 6.5, Marchizza 6; Ambrosino 6, Ghedjemis 6 (16' st Kvernadze 6). In panchina: Sorrentino, Hegelund, Garritano, Oyono A., Szyminski, Lusuardi, Sene. Allenatore: Greco 6.

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan 6.5; Toljan 6.5, Odenthal 6, Muharemovic 6.5, Pieragnolo 6 (38' st Paz 6); Ghion 6 (24' st Obiang 6), Boloca 6; Berardi 6 (42' st Volpato sv), Thorstvedt 5.5, Laurentè 5 (24' st Moro 6.5); Mulattieri 6.5 (1' st Pierini 6). In panchina: Satalino, Missori, Lovato, Lipani, Iannoni, Miranda, Russo. Allenatore: Grosso 6.5.

ARBITRO: Massa di Imperia 6.

RETI: 24' pt Oyono J., 37' pt Mulattieri, 28' st Moro.

NOTE: pomeriggio freddo.

Spettatori: 9.740, di cui 39 ospiti.

Ammoniti: Ghion, Pieragnolo, Thorstvedt, Boloca, Bracaglia.

Angoli: 1-7.

Recupero: 1'; 4'.

Fabio Grosso ha battuto il suo passato. Vittoria in rimonta per la capolista Sassuolo che batte allo Stirpe per 2-1 un Frosinone combattivo. L'inizio gara vede gli ospiti gestire con grande facilità il pallino del gioco, senza però riuscire a rendersi pericolosi. La prima occasione è infatti di marca giallazzurra con Ghedjemis che dopo 11' impegna Moldovan con una battuta di sinistro. Il Frosinone è abile in questa fase ad aggredire i neroverdi ed al 24' trova il vantaggio: dopo una bella giocata sulla trequarti, Begic serve Marchizza sulla corsia di sinistra. Il laterale lascia partire un traversone preciso che viene raccolto a volo all’interno dell’area dall’esterno opposto Oyono J., bravo ad incrociare con il sinistro ed a battere così l’incolpevole Moldovan. Il Sassuolo sotto nel punteggio reagisce e al 37' trova il pari grazie ad una bellissima giocata di Mulattieri che anticipa Biraschi in spaccata tramutando così in rete un assist di testa di Muharemovic. Ripresa contraddistinta da ritmi decisamente più bassi. Dopo i primi cambi è proprio un altro ex ovvero il neo entrato Moro, a portare in vantaggio il Sassuolo sfruttando un rimpallo sul tacco di Berardi dopo una conclusione dal limite di Boloca per battere Cerofolini. Pochi minuti più tardi Moldovan compie un grande intervento su un destro dal limite di Kvernadze.