Europa League, Tottenham-Roma 2-2: Hummels pareggia nel recupero

La miglior Roma della stagione pareggia 2-2 sul campo del Tottenham e sale a 6 punti in classifica in Europa League. Prima di affrontare i giallorossi, gli Spurs avevano vinto le ultime sette partite casalinghe del torneo senza subire reti. Due gol la squadra di Ranieri li fa, con Ndicka al 20' e Hummels all’ultimo respiro, e rappresentano un’iniezione di autostima contro un avversario reduce dal 4-0 inflitto al City.

La formazione di Postecoglou ha il morale alle stelle e parte a razzo: Hummels commette fallo su Sarr in area, l’arbitro Nyberg va al Var e concede il rigore: dagli undici metri Son non sbaglia. La Roma però è aggressiva e pareggia al 20' con un colpo di testa di Ndicka sugli sviluppi di un calcio piazzato. Tre minuti dopo i giallorossi trovano anche la rete del 2-1 con un tiro al volo di El Shaarawy, ma il Var ravvisa un fuorigioco dell’italo-egiziano. Superato lo spavento, il Tottenham torna a schiacciare la Roma, anche se è Forster (tra i pali al posto dell’infortunato Vicario) a tenere a galla gli Spurs con una grande parata su un tiro di Dybala al 27'. Anche Svilar non è da meno: il portiere giallorosso nega il gol a Solanke al 27' dopo un salvataggio sulla linea di Angelino, poi chiude la porta anche su una conclusione di Sarr.