Champions League, il Bologna travolto in casa: il Lille passa per 3-1

Ancora nulla da fare in Champions League per il Bologna, che viene battuto in casa anche dal Lille nella quinta giornata. Al Dall’Ara finisce 2-1 per i francesi grazie alla doppietta di Mukau, mentre è vano il primo gol assoluto dei rossoblu in Europa realizzato da Lucumì. La squadra di Vincenzo Italiano probabilmente perde l’ultimo treno per i playoff rimediando il quarto ko di fila e restando a un punto, mentre gli uomini di Genesio centrano il terzo successo che gli permette di salire a quota 10.

Cinque minuti sul cronometro e gli emiliani troverebbero subito il vantaggio con Dallinga, ma il Var interviene punendo una sua posizione di fuorigioco sul lancio di Orsolini che rende vano il primo urlo di gioia rossoblu. Una decina di minuti più tardi sono invece i francesi a sfiorare il vantaggio: corner dalla sinistra, Alexsandro stacca di testa e colpisce il palo, poi sul proseguimento d’azione Meunier tenta una sforbiciata colpendo malissimo.