Il Genoa ha esonerato l’allenatore Alberto Gilardino. Il colpo di scena stamani dopo un incontro con la dirigenza. La scelta sarebbe dovuta ai risultati poco confortanti anche se l'ex attaccante del Palermo è reduce da quattro punti in due partite. Al suo posto sarebbe stato preso Patrick Vieira, che l’anno scorso ha allenato in Francia. La decisione non è ancora ufficiale ma è confermata da ambienti della società.