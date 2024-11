Storica qualificazione nella Lega C di San Marino. A Vaduz, nell’ultimo match del gruppo 1 della Nations League D, la nazionale del Titano vince in rimonta per 3-1 contro il Liechtenstein (Lazzari, Nanni su rigore e Alessandro Golinucci rispondono al vantaggio di Sele), supera Gibilterra (costretta agli spareggi) e dal prossimo anno giocherà nella Lega C.

CLASSIFICA: San Marino 7 punti; Gibilterra 6; Liechtenstein 2.