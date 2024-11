Serie B, la Salernitana esonera Martusciello

È ufficiale l’esonero di Giovanni Martusciello da parte della Salernitana. Lo ha comunicato la società campana in una nota. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Giovanni Martusciello. Il club ringrazia sinceramente il tecnico per l’impegno, la professionalità, la dedizione quotidiana e l’attaccamento dimostrati fin dall’inizio della sua esperienza al servizio della causa. A mister Martusciello vanno gli auguri di un futuro professionale ricco di soddisfazioni».

Per la successione prende quota la soluzione interna che porta a Stefano Colantuono, responsabile del settore giovanile granata che dopo l’esperienza dello scorso anno, tornerebbe nuovamente in panchina. Per l’allenatore di Anzio sarebbe la quarta volta alla guida della Salernitana.