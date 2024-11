Ribaltone alla Cremonese: esonerato Corini, torna Stroppa

È durata poche settimane l’avventura di Eugenio Corini alla guida dellaa Cremonese, che lo ha esonerato dopo cinque partite nelle quali il tecnico bresciano, ex del Palermo, ha ottenuto 7 punti (due vittorie, un pareggio e due sconfitte). Sulla decisione hanno pesato le due sconfitte consecutive (1-3 in casa con il Pisa a e 0-1 a Mantova) che hanno fatto scivolare la squadra grigiorossa in classifica a 9 punti dalla terza in classifica. Al suo posto la Cremonese ha richiamato in panchina Giovanni Stroppa.

È la stessa società lombarda ad annunciarlo con una nota. «U.S. Cremonese rende noto di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Giovanni Stroppa, che dirigerà gli allenamenti dei grigiorossi da mercoledì 13 novembre».