Napoli pari con l'Inter: la squadra di Conte resta prima a +1 dai nerazzurri e da Atalanta, Fiorentina e Lazio

Termina in parità il match più atteso della 12 giornata di Serie A tra Inter e Napoli. A San Siro il risultato finale dice 1-1, con le reti di McTominay e Calhanoglu ma alla fine pesa tantissimo il calcio di rigore fallito dallo stesso turco (primo errore assoluto in A). I partenopei del grande ex Antonio Conte si riprendono la vetta solitaria salendo a 26 punti, a +1 sui nerazzurri di Simone Inzaghi appaiati ora ad Atalanta, Fiorentina e Lazio. In avvio sono i padroni di casa che provano a fare la partita a livello tattico, ma il primo squillo è degli ospiti al 15' con Kvaratskhelia, che tenta un destro a giro smorzato e bloccato da Sommer. La risposta nerazzurra è immediata e targata Pavard, bravo ad inserirsi in area sul tocco di Dumfries con Buongiorno che lo mura al momento del tiro. Al 21' ci prova invece Barella indirizzando a lato un destro al volo dal limite, mentre dall’altra parte i partenopei sfruttano una palla inattiva per sbloccare il risultato: Kvara batte un corner, Rrahmani tocca servendo di fatto un assist a McTominay che da un metro anticipa Dumfries per l’1-0.