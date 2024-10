Lo Spezia resta imbattuto in questa Serie BKT, salendo a quota 20 punti in classifica e conquistando il quinto pareggio. Bari invece al quarto pari consecutivo, il primo però senza reti dopo tre 1-1 di fila. Biancorossi che raggiungono i 12 punti in classifica, raggiungendo provvisoriamente altre quattro squadre.