Arriva la decisione: Bologna-Milan è rinviata

Arriva finalmente la decisione della Lega Serie A: come riporta La Gazzetta dello Sport, Bologna-

Milan non si giocherà ed è rinviata a data da destinarsi (appare scontato il recupero nel 2025 a causa degli impegni fitti nel calendario). Atteso a breve un comunicato, ma la scelta è fatta: non si gioca.

Dopo il Cda della Lega, quindi, ha vinto la linea dei rossoblù, che spingeva per non giocare in qualsiasi caso (né a Bologna né in campo neutro come a Empoli o a Como).