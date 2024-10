Assemblea di Lega B a Milano con tutte le società presenti. In apertura le comunicazioni del presidente Mauro Balata. Dall’Assemblea – presenti tutti i club, compreso il Palermo – è emerso che dal 31 ottobre ci sarebbero le condizioni per avviare il canale della Lega B, che trasmetterebbe le partite tramite Amazon Prime Video. Non è stata esclusa una possibile riapertura con Sky.