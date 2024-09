Juventus e Napoli vanno in bianco, terzo 0-0 di fila per Motta

È finita con un pareggio senza reti l’attesa sfida della quinta giornata all’Allianz Stadium di Torino tra la Juventus di Thiago Motta e il Napoli dell’ex Antonio Conte. Terzo 0-0 di fila per i bianconeri che hanno il merito di aver mantenuto ancora una volta la porta inviolata. Quarto risultato utile di fila per gli azzurri che, grazie a una gara in cui sono stati a lunghi tratti asserragliati in difesa, sono rimasti una lunghezza davanti ai bianconeri. Prima del fischio d’inizio, la Juventus ha celebrato il suo ex portiere Szczesny con una targa e una maglia ricordo per le 252 presenze. Settore ospiti con poche presenze, vista la decisione del prefetto di Torino di impedire ai tifosi ospiti la trasferta a Torino per precedenti scontri tra i supporter campani e quelli del Cagliari. Nonostante la successiva sospensione decretata del Tar del Piemonte poichè gli scontri erano avvenute tra «tifoserie contendenti diverse», all’Allianz Stadium si sono presentati in pochi esponendo uno striscione sul quale era scritta la parola «vergogna».