Nations League, Spalletti: «La reazione dopo il gol è stata la chiave. I giocatori sono stati dei giganti»

«La reazione di tutta la squadra dopo il gol subito è stata la chiave della partita. Tutti hanno cercato di dare forza e tranquillità, facendo la partita che dovevano. Era importante rimanere in campo dopo l’errore, e anzi dimostra doppiamente forza mentale, perché le cose che accadono vengono soprattutto dalla testa, dalle cose di cui si ha timore. «Stasera i ragazzi hanno giocato una grande partita, sono stati dei giganti. Io non cambio idea dopo una o due partite perse, sapevo di poter costruire una nazionale forte». Così Luciano Spalletti dopo la vittoria dell’Italia per 3-1 sul campo della Francia nella prima partita di Nations League.

«La condizione fisica non è quella di fine campionato, ora sono più freschi e lavorano in maniera corretta. Siamo fortunati ad avere giocatori giovani che vogliono far vedere il proprio livello - ha aggiunto il tecnico-. Tonali? Ha giocato una partita magnifica. Avevamo paura che non potesse fare i 90', ma nel finale ha dato due sgasate ed è andato da solo davanti alla porta. Abbiamo ritrovato un giocatore fortissimo».