Finisce 0-0 tra Inghilterra e Slovenia, il pari accontenta tutti

Lo 0-0 alla fine accontenta tutti: l’Inghilterra che cercava il primo posto nel girone e la Slovenia che con il terzo pareggio di fila stacca comunque il pass per gli ottavi come terza. L’Inghilterra cercava conferme dal punto del vista del gioco, apparso poco brillante in questa prima parte dell’Europeo. Il gioco s’è visto poco e non è piaciuto ai tanti tifosi sugli spalti che hanno fischiato la nazionale di Southgate, ma tanto è bastato per staccare il pass per gli ottavi. Southgate schiera Gallagher accanto a Rice a centrocampo. Per il resto formazione sostanzialmente confermata con Kane terminale offensivo. Alle sue spalle Saka, Bellingham e Foden, dall’altra parte il ct sloveno Kek anda in campo Sesko e Sporar, a centrocampo gioca Elsnik con Cerin, Mlakar e Stojanovic sulle corsie laterali. Ilicic in panchina (entrerà a un quarto d'ora dalla fine).

Inizio guardingo per entrambe le squadre anche se la Slovenia cerca di portare pressione sul possesso palla dell’Inghilterra. Al 5’ la Slovenia si rende pericolosa in attacco ma la conclusione di Sesko è debole. L’Inghilterra ha il pallino del gioco ma non riesce a rendersi pericolosa fino al 20’ quando Saka va in gol ma la rete viene annullata per il fuorigioco di Foden. I ritmi sono lenti e la Slovenia non corre grandi pericoli nonostante le incursioni di Harry Kane. Il primo tempo scivola via così, senza grandi sussulti e si chiude con i fischi dei tifosi della nazionale dei Tre Leoni. A inizio ripresa Southgate cambia Gallagher con il gioiellino del Manchester United Mainoo ma l’inerzia del match non sembra cambiare di molto rispetto al primo tempo con l’Inghilterra che prova a fare possesso e la Slovenia che difende e riparte. Solo nel finale ci prova Harry Kane a sfondare il muro sloveno ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0 che basta ad entrambe per andare agli ottavi.