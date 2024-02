Addio a Kurt Hamrin, l’«Uccellino» viola che amava il gol

In viola ha siglato ben 208 gol su 362 gare ufficiali disputate tra campionato e coppe. Ed è per questo che Firenze non lo ha mai dimenticato, neanche quando nel 1966 con un blitz Nereo Rocco lo portò al Milan per fargli conquistare, a 34 anni, una meritatissima Coppa dei Campioni. D’altronde, lui contraccambiò con una doppietta in finale di Coppa delle Coppe - la seconda dopo quella vinta con la Viola - e la rete decisiva contro il Manchester United proprio per accedere alla finale di quella Coppa Campioni. Il fiuto del gol non gli è mai mancato. Anche a fine carriera ha continuato a segnare con le maglie di Napoli e Padova: in campo in 21 anni di carriera sempre ad alti livelli - dal 1951 al 1971 - ha messo a segno ben 317 reti in 585 presenze.

La storia di Hamrin, come tante di quel periodo di grandi bandiere e grandi campioni, ha i caratteri del romanzo. La prima maglia che ha vestito in Italia è stata quella della Juventus: fu scelto direttamente da Gianni Agnelli che andò a vedere un Portogallo-Svezia e se ne innamorò: 15 mila dollari all’Aik per quell’attaccante che si era appena laureato capocannoniere del campionato svedese. Una leggenda, mai smentita dall’Avvocato, racconta che un minatore italiano in Svezia abbia scritto una lettera ad Agnelli per raccomandargli un giovanissimo campione che non poteva non andare alla Juve.

Con i bianconeri non andò al meglio a causa di un infortunio e per la presenza ingombrante di Sivori e Charles che non volevano cedergli spazio. Da lì il trasferimento per pochi mesi al Padova di Nereo Rocco che se ne innamorò calcisticamente. E poi l’arrivo a Firenze nel 1958: un amore a prima vista che non è mai finito al punto che appesi gli scarpini al chiodo si è trasferito a vivere nel capoluogo toscano. Con la maglia della Viola ha sfiorato uno scudetto e, soprattutto, vinto due Coppe Italia ed una Coppa delle Coppe. Hamrin è stato il miglior marcatore della Fiorentina e, con 151 gol, il secondo in Serie A dopo Batistuta (152 reti).