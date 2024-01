La Fiorentina su Ngonge, il Napoli riprova per Dragusin

Deciso a rifare parte della squadra, il Napoli è il protagonista del mercato invernale. La trattativa con SAMARDZIC si è complicata per la solita questione, per chi arriva alla corte di De Laurentiis, dei diritti di immagine. C’è uno stop anche per i discorsi su HOJBJERG del Tottenham e DRAGUSIN del Genoa, per via della quotazione eccessiva che i rispettivi club fanno a questi due giocatori. Nel caso del difensore centrale del Genoa, per il quale i liguri chiedono 30 milioni, si è provato a inserire nell’affare OSTIGARD ma non basta. Il Fulham ha invece detto no al prestito dell’ex granata LUKIC. Nel frattempo continua il pressing arabo per POLITANO: l’Al Shabab è pronto ad offrire 12 milioni di euro al Napoli e un triennale da 7 milioni l’anno al giocatore.

In Campania è molto attiva anche la Salernitana, spinta dal dg Walter Sabatini. Per il centrocampo granata il dirigente ha due obiettivi, entrambi della Juve: RANOCCHIA, che ora è in prestito all’Empoli, e NICOLUSSI CAVIGLIA, che è già stato a Salerno ma non sarebbe pienamente convinto di tornarci. In difesa, dopo la partenza di MAZZOCCHI per Napoli, si punta su SERNICOLA della Cremonese e FARAONI del Verona. Per il reparto avanzato c’è stata una richiesta al Milan per ROMERO.

Mentre la Fiorentina tratta NGONGE (nella foto) e TERRACCIANO con il Verona (che ha ceduto KALLON al Bari), a Frosinone attendono HUIJSEN, ma sul giovane difensore della Juve si è inserita la Roma che ha parlato anche con l’entourage del giocatore. Così ora i bianconeri vorrebbero tenere fede alla parola data, mandandolo in Ciociaria, ma il ragazzo ha fatto capire che questi sei mesi di prestito li trascorrerebbe più volentieri agli ordini di Mourinho, a Roma. E a proposito dei giallorossi: BELOTTI ha detto no alle proposte di Fiorentina e Como. Dal’Inghilterra arriva la voce di un presunto interessamento romanista, ma anche juventino, per ANTONY, brasiliano in uscita dal Manchester United, ma la cosa sembra priva di fondamento: perché il gioatore viene ceduto a titolo definitivo, per una cifra pari a 23 milioni di euro, che né Roma né Juve possono permettersi di spendere in questo momento. A Trigoria si tenterà di cedere SPINAZZOLA in Turchia o Arabia: «Ci sono zero possibilità che rinnovi con la Roma», ha spiegato l’agente del giocatore, Davide Lippi.

L’Empoli, per rinforzarsi, pensa a CERRI, al ritorno di ZURKOVSKI (ora allo Spezia) e ha definito l’arrivo del difensore georgiano GOGLICHIDZE, 19enne della Torpedo Kutaisi. L’Udinese sta per dare PAFUNDI in prestito alla Reggiana, dove il talento classe 2006 dovrebbe finalmente avere la possibilità di giocare, la Sampdoria sta invece pensando di riportare in Italia il 19enne CHER NDOUR, che al Psg finora ha giocato solo 25 minuti. Ma su di lui ci sono anche Besiktas, Braga e Boavista. Il Bologna, invece, ha offerto 7 milioni al Velez per il giovane talento SANTIAGO CASTRO, classe 2004. Le alternative al gioiello argentino sono MUSA del Benfica ( in uscita dopo l’arrivo a Lisbona di MARCOS LEONARDO) e GUESSAND del Nizza. COLPANI è il sogno della Lazio, ma solo per la prossima estate.