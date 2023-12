Parma campione d'inverno, la Cremonese cala il poker

Altro turno di Serie B pieno di colpi di scena e risultati in bilico fino all’ultimo secondo. Il Parma batte in rimonta 3-1 la Ternana, alla rima sconfitta sotto la gestione Breda, e ritrova il successo al Tardini laureandosi campione d’inverno in Serie B con una giornata d’anticipo. Botta e risposta in avvio di primo tempo: gli ospiti passano all’8’ grazie al solito Raimondo, su assist dalla sinistra di Corrado, ma al 10’ arriva l’immediato pareggio di Man, smarcato da un tacco delizioso di Bernabé. I padroni di casa chiudono la contesa all’inizio della ripresa: al 7’ il neoentrato Cyprien fulmina da fuori area Iannarilli costretto a inchinarsi tre minuti più tardi anche al tap-in di Bernabé servito da Man.

Il Lecco ferma il Venezia al termine di una gara intensa ed equilibrata. Lombardi avanti con un rigore di Lepore trasforma dal dischetto. Nella ripresa il Venezia pareggia al 12’ quando Tessmann serve Johnsen che entra in area e batte Melgrati. Tre minuti e super Tessmann si mette in proprio e dai 20 metri, batte Melgrati. Al 26’ torre di Novakovich per Ionita, Sverko è superato, magia in acrobazia e pareggio.

Al Ceravolo è un Catanzaro-Brescia partita dai due volti, con i calabresi avanti 2-0 alla fine del primo tempo e che al 90’ si vedono rimontare di tre reti, perdendo le distanze con i vertici della classifica. L’equilibrio del match si rompe al 10’ con l’incornata di Ambrosino che svetta di testa nel cuore dell’area su cross del solito Vandeputte. Il raddoppio arriva quattro minuti dopo: Galazzi perde palla e lancia involontariamente la triangolazione tutta di prima tra Ambrosino, Biasci e Vandeputte con quest’ultimo che deposita in rete all’angolino. Il secondo tempo si apre all’insegna di Bjarnason che accorcia le distanze. Poi è Bisoli con una traiettoria imprendibile per Fulignati. Ma è Bianchi a completare la rimonta.

Poker della Cremonese allo Zini con il Modena: in gol Pickel (doppietta), Collocolo e Ghiglione. Vittoria del Cittadella, sorpresa del torneo, per 4-1 sullo Spezia. A decidere la sfida i guizzi di Pittarello (doppietta), Carriero e Maistrello. Inutile per i liguri la rete del momentaneo pari di Moro.

Blitz della Feralpisalò al Ferraris che batte la Samp: finisce 3-2 dopo una girandola di gol ed emozioni. Ospiti in doppio vantaggio con Bergonzi e Butic, poi Esposito la riapre, ma al 32’ blucerchiati in 10 per il rosso a Kasami. Nonostante ciò la squadra di Pirlo trova il pari nella ripresa con Murru, ma i lombardi effettuano un nuovo sorpasso con Zennaro. In pieno recupero la rete del pareggio blucerchiato arriva con Esposito, ma il Var veda il fallo di Gonzalez su Martella in area e annulla.

Pari senza reti tra Bari e Cosenza, mentre Mlakar regala la vittoria al Pisa sull’Ascoli. Infine, tris della Reggiana sul campo del Südtirol. In gol Bianco, Girma e Gondo. Non bastano agli altoatesini i guizzi di Masiello e Casiraghi (su rigore).

La classifica

Parma 38 punti; Venezia 34; Cremonese, Como, Cittadella 32; Catanzaro 30; Palermo 29; Modena 27; Brescia 25; Sampdoria*, Bari 22; Cosenza, Pisa 21; Reggiana, Südtirol 20; Ternana, Lecco 17; Spezia, Ascoli 16; Feralpisalò 13

* Sampdoria penalizzata di due punti.

Nella foto il tecnico del Parma Fabio Pecchia