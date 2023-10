Sassi contro il bus del Lione, Fabio Grosso ferito e sanguinante: stop al match col Marsiglia

L’autobus della squadra dell’Olympique Lione è stato preso di mira, con il lancio di sassi, questa sera prima della partita contro l’Olympique de Marsiglia allo stadio Vèlodrome e l’allenatore del Lione Fabio Grosso è rimasto ferito. Il finestrino anteriore destro dell’autobus era completamente rotto e un altro era parzialmente danneggiato. Secondo un giornalista dell’Afp, presente sul posto, il lato sinistro del veicolo è stato particolarmente danneggiato.

Nelle immagini dell’emittente Prime Video, l’ex giocatore del Palermo, campione del Mondo nel 2006, è stato visto con il volto insanguinato, poi con una benda in testa mentre lasciava l’infermeria situata nei corridoi dello stadio Vèlodrome. La Ligue 1 ha poi deciso di non far disputare l'incontro.