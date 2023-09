La Reggiana stoppa il Parma, il Modena supera anche il Pisa

Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive del Parma: la Reggiana strappa il pari nel derby emiliano e conquista il secondo punto in campionato. L'allenatore Pecchia si consola mantenendo la vetta della classifica a quota 10, ma è tallonato da vicino da un Modena sempre più sorprendente: i «canarini» superano 2-0 il Pisa e ottengono la terza vittoria in altrettante partite. Apre Tremolada, poi l’espulsione di Hermannsson spegne i propositi di rimonta dei toscani e nel finale Strizzolo sigilla il risultato con il suo terzo gol di fila.

Sorride anche il Südtirol, che batte un Ascoli che dopo la sosta ospiterà il Palermo: marchigiani in vantaggio con Mendes, ma nel secondo tempo i padroni di casa prima pareggiano con Merkaj, poi trovano da Casiraghi la seconda doppietta stagionale dopo quella allo Spezia. Südtirol a 7 punti insieme al Palermo, al Venezia e al Catanzaro, con le ultime due impegnate oggi, domenica 3 settembre, in trasferta rispettivamente con Cittadella e Lecco (all’esordio in campionato così come il Brescia).

Nella foto la gioia dei giocatori del Südtirol (dal sito ufficiale della società)