Il Parma a punteggio pieno: terza vittoria con un gol a tempo scaduto dell'ex rosa Cionek

Il Parma guida la classifica di Serie B a punteggio pieno. La formazione emiliana ha vinto 2-1 a Pisa con una rete realizzata dall’ex rosanero Cionek (nella foto) in pieno recupero, conquistando la terza vittoria di seguito. Ospiti in vantaggio con Bonny al 14’ del primo tempo, pareggio pisano con Valoti su rigore al 40’ della ripresa e gol della vittoria degli emiliani con Colak al 49’ st. Spettacolare il primo gol del Parma con lo svizzero Sohm che supera tre uomini del Pisa e si fa 50 metri di campo per poi lasciare palla a Bonny, che a sua volta si porta al tiro con una magia e insacca. Al 28' il Pisa era rimasto in dieci: Volpi aveva estratto il rosso a Leverbe per fallo da ultimo uomo su Bonny dopo consulto al Var. Inizialmente l’arbitro aveva optato per il cartellino giallo.

A punteggio pieno anche il Modena, che però ha giocato soltanto due partite ed è pertanto secondo con 6 punti. Il Cosenza va in vantaggio con un altro ex del Palermo, Tutino (12' pt), che colpisce di testa in tuffo raccogliendo un cross da destra di Marras. Per Tutino è il secondo gol quest'anno. Al 43' arriva il pari del Modena. La rete è di Strizzolo, che riprende una respinta di Micai su conclusione di Manconi. Il gol viene annullato da Di Marco di Ciampino per un presunto fallo subito da Marras, ma la revisione al Var cambia la decisione e si va al riposo sull'uno a uno. Nella ripresa il Cosenza prova a fare breccia nella retroguardia dei canarini, ma Mazzocchi, Voca e Tutino sciupano. Ed è il Modena che in ripartenza sfiora il colpaccio con Micai, un altro ex del Palermo, pur se nelle giovanili, che compie il miracolo su Palumbo. A tre dal termine gli ospiti sbancano il Marulla con Abiuso, che raccoglie una goffa respinta di Micai nel cuore dell’area di rigore dopo un errore in fase di impostazione del nuovo entrato Viviani. In pieno recupero Venturi fallisce clamorosamente il pari. Finisce uno a due con tanti rimpianti per i padroni di casa e la soddisfazione degli ospiti.

Nell'altra gara della serata netta vittoria dell'Ascoli. In attesa della rivoluzione di fine mercato e nel giorno del ricordo allo stadio di Carlo Mazzone, la squadra bianconera ha superato per 3-0 la Feralpisalò, scacciando i fantasmi dopo due sconfitte consecutive. Ci pensano Mendes (doppietta) e Rodriguez a battere i lombardi apparsi troppo rinunciatari. La gara si sblocca alla mezzora con un micidiale uno-due firmato Mendes-Rodriguez. Al 29' il portoghese insacca di testa una punizione al bacio di Manzari. Tre minuti dopo (31') Rodriguez raddoppia deviando di prima in area un cross di Giovane. Gli ospiti si vedono poco con un tiro di un altro ex del Palermo, Felici (14'), e un tiro cross di Di Molfetta al 39' che si perde a lato senza impensierire Viviano. Nella ripresa gli ingressi di La Mantia, dell'ex rosa Fiordilino e di Sau non svegliano gli ospiti sempre in affanno sul pressing dell’Ascoli alla ricerca del terzo gol. I bianconeri perdono Adjapong per infortunio, ma al 31' passano ancora con Mendes su rigore dopo un fallo di mano di La Mantia su tiro a volo di Caligara. La Feralpi si rivede solo alla fine (42' st) con un tiro di Balestrero, che non crea problemi a Viviano. In pieno recupero Caligara sfiora il quarto gol, ma Pizzignacco si oppone alla grande.