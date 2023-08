In serie B gol e spettacolo: primi lampi Samp, Parma e Venezia

La Serie B si apre come si era conclusa la scorsa stagione con reti all’ultimo respiro, risultati a sorpresa e match combattutissimi dal punto di vista tecnico e soprattutto fisico, viste le alte temperature, le formazioni ancora in rodaggio e il mercato ancora aperto con diversi organici che attendono alcuni rinforzi.

Il sipario si è aperto venerdì con uno dei match clou di giornata, Bari-Palermo, terminato 0-0 in un San Nicola gremito. La sfida si è accesa nella ripresa dopo i due rossi rimediati dai galletti: il primo per Maita, il secondo (doppio giallo) per Di Cesare, con quest’ultimo che - per fallo su Brunori - ha causato anche un penalty per i rosanero calciato alto da Di Mariano. La formazione di Corini nonostante il forcing non è riuscita a scardinare la retroguardia pugliese che ha portato a casa un ottimo punto.

Ieri tre gare: il Cosenza ha calato un tris all’Ascoli, con i marchigiani in 8 uomini per tutta la ripresa a causa delle espulsioni di Falasco (doppia ammonizione), Buchel e Forte. Per la squadra di Caserta in gol Tutino (su rigore), Arioli e Zilli.

Solo uno 0-0, invece, per la Cremonese di Ballardini, fermata in casa dal neopromosso Catanzaro di Vivarini. Inizia nel migliore dei modi, invece, la Sampdoria di Pirlo che espugna il campo della Ternana per 2-1 con un rigore di La Gumina e un guizzo di Depaoli in contropiede, tardiva la reazione della squadra di Lucarelli con Di Stefano.

A chiudere il turno, in attesa di Pisa-Lecco e X-Modena, quattro partite domenicali. Il Sudtirol di Bisoli si conferma formazione da non sottovalutare e rimonta tre volte lo Spezia con la doppietta di Casiraghi (entrambi su rigore) e il guizzo di Odogwu al 93'. Per i liguri in rete Moro (doppietta) e Reca. Convincente tris del Venezia al Penzo contro il Como: in rete Pierini (doppietta) e il solito Pohjanpalo. Sorride anche il Parma che al Tardini non lascia scampo alla neopromossa Feralpisalò, che cade sotto i colpi di Benedyczak (su rigore) e Bernabè. Infine, un gol di Amatucci allo scadere del primo tempo permette al Cittadella di centrare un vittoria pesante contro un’altra neopromossa, la Reggiana di Nesta.