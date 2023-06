Il Lecco batte il Foggia e torna in Serie B dopo 50 anni

Il Lecco batte il Foggia 3-1 (1-1) al Rigamonti Ceppi nel match di ritorno della finale dei playoff di Serie C, ed è promosso in serie B dopo 50 anni. All’andata il Lecco aveva vinto 2-1.

«Ci ho sempre creduto. Questa squadra è più forte di quanto possano dire gli altri e lo abbiamo dimostrato». Lo ha dichiarato ai microfoni Rai il tecnico del Lecco Luciano Foschi, dopo la partita. «Alla fine di queste due gare credo che abbia vinto la squadra migliore, abbiamo sofferto, abbiamo giocato contro una squadra forte ma il Lecco ha dimostrato di essere più forte. Sapevamo cosa fare per vincere questa gara e i ragazzi sono stati sul pezzo. Davide contro Golia? Non so chi sia Davide e chi Golia, ma il Lecco ha dimostrato di essere forte».

Alla luce della finale play-off di C Foggia-Lecco sarà questa la serie B 2023-24: Ascoli, Bari, Catanzaro, Cittadella , Como, Cosenza, Cremonese, Feralpisalò, Lecco, Modena, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Reggina, Sampdoria, Spezia, Südtirol, Ternana, Venezia