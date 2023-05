Una squadra italiana in ogni finale: non accadeva da 29 anni

Inter-Manchester City in Champions League, Roma-Siviglia in Europa League, Fiorentina-West Ham in Conference League: tre italiane approdano nelle finali delle Coppe europee. Non accadeva dalla stagione 1993-94, quando il Milan arrivò in finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona, l’Inter in finale di Coppa Uefa contro il Salisburgo e il Parma in finale di Coppa delle Coppe contro l’Arsenal. Trionfarono Milan e Inter, ma il Parma fu sconfitto.

L’unica tripletta europea delle italiane risale al 1989/90 quando il Milan vinse la Coppa dei Campioni, la Juve la Coppa Uefa e la Sampdoria la Coppa delle Coppe. Tre finaliste italiane anche nel 1988-89 (Milan in finale di Coppa dei Campioni contro Steaua Bucarest, Napoli in finale di Coppa Uefa contro lo Stoccarda e Sampdoria in finale di Coppa delle Coppe, l’unica sconfitta contro il Barcellona) e nella stagione 1992-93 (Milan in finale di Coppa dei Campioni contro il Marsiglia, Juventus in finale di Coppa Uefa contro il Borussia Dortmund e Parma in finale di Coppa delle Coppe contro l’Anversa. Trionfarono Juve e Parma, il Milan no).

