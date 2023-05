Champions ed Europa League: le partite di andata delle semifinali delle italiane in tv

È tempo di semifinali d'andata nelle competizioni europee: sono 4 le italiane impegnate tra Champions League ed Europa League. Nessuna squadra nostrana, invece, in Conference League. Su tutte, spicca il derby italiano in Champions tra Milan e Inter: esattamente vent'anni dopo l'ultima volta sarà ancora il derby della Madonnina a decretare la squadra finalista in Champions League. La Juventus ospiterà il Siviglia, mentre la Roma il Bayer Leverkusen.

Champions League, dove vedere Milan-Inter

Milan e Inter si affrontano nell'andata della semifinale di Champions League. Il derby si giocherà nella serata di mercoledì 10 maggio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d'inizio del match tra rossoneri e nerazzurri sarà alle ore 21. Milan-Inter potrà essere seguito in tv, su Sky, che trasmetterà il derby anche su Tv8, su Now Tv e su Amazon Prime Video.

Europa League, dove vedere la Juventus e la Roma

I tifosi di Juventus e Roma potranno seguire le due semifinali di Europa League in chiaro. Le partite di andata e ritorno, infatti, verranno trasmesse su Rai 1 e TV8 perché ritenute eventi di interesse nazionale come la doppia semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Juventus - Siviglia, che si giocherà giovedì 11 maggio, con inizio alle 21, sarà trasmessa su Rai 1, Sky Sport, Now Tv e Dazn, Roma - Bayer Leverkusen, che si giocherà sempre giovedì 11 maggio alle ore 21, sarà in diretta su Tv8, Sky Sport, Now Tv e Dazn.

L'Europa League sulla Rai

Le semifinali di Europa League che vedono coinvolte due squadre italiane saranno trasmesse in chiaro dalla Rai perchè sulla base dell’articolo 33 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato, con delibera n. 131/12/Cons (Delibera Lista eventi), una lista di eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale. La Delibera Lista eventi comprende, fra gli eventi di cui è assicurata la trasmissione in chiaro, anche “la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane”.

