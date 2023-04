Champions, Europa League e Conference: le partite dei quarti di finale delle squadre italiane in tv

Al via i quarti di finale delle coppe europee: sono 6 in tutto le italiane impegnate da domani a giovedì tra Champions League, Europa League e Conference. Nella prima competizione, tre le squadre che giocheranno le partite d'andata ovvero Milan e Napoli che si dovranno affrontare tra loro e l'Inter che sarà di scena a Benfica. Per quanto riguarda l'Europa League, la Juventus ospiterà lo Sporting Lisbona e la Roma giocherà in Olanda contro il Feyenoord. Infine, in Conference League, la Fiorentina disputerà l'andata fuori casa, in Polonia, contro il Lech Poznan.

Champions League, le italiane in tv

Tre le squadre italiane impegnate nelle partite d'andata dei quarti di finale di Champions League. Benfica – Inter, che si disputerà martedì 11 aprile alle ore 21, sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e in abbonamento per i clienti Sky. Mercoledì 12 aprile, sempre con inizio alle 21, sarà il turno di Milan – Napoli. La sfida tra le due italiane sarà un’esclusiva della piattaforma Amazon Prime.

Europa League, le italiane in tv

Due le squadre italiane impegnate nelle partite d'andata dei quarti di finale di Europa League. Feyenoord-Roma si giocherà giovedì 13 aprile con inizio alle ore 18:45 e potrà essere seguita sia su Sky che in streaming su Dazn. Stesso canale e piattaforma per Juventus-Sporting Lisbona, che si giocherà sempre giovedì 13 aprile, ma con inizio alle ore 21.

Conference League, le italiane in tv

Una sola la formazione italiana presente in Conference League, la Fiorentina. I viola dovranno giocare contro il Lech Poznan; la partita, che si disputerà in Polonia giovedì 13 aprile alle ore 21, sarà visibile su Sky Sport e in streaming su Dazn.

