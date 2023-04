Juve, curva chiusa col Napoli per i buu a Lukaku. Tre turni a Cuadrado

Porte sbarrate ai tifosi razzisti. Il giudice sportivo chiude per un turno (il 23 aprile col Napoli) il primo anello della curva Sud dello Stadium dopo i beceri cori nel finale di Juventus-Inter e il club bianconero pizzica i due autori del video, divenuto virale, con frasi e gesti offensivi e discriminatori nei confronti dell’interista Lukaku. Sono un minorenne, per il quale lo Stadium dovrebbe diventare off limits per 10 anni, e un adulto, che sarà bandito dall’impianto per tutta la vita. I loro nomi sono stati segnalati alla Digos della Questura di Torino che sta indagando su quanto accaduto nello stadio martedì sera.

La Juventus, inoltre, sta valutando l’eventuale ricorso contro la squalifica di 3 turni a Cuadrado e la chiusura dell’anello della curva sud, da cui sono partiti, tra il 35’ e il 49’ del secondo tempo, i cori razzisti. Una decisione che verrà presa dopo avere visionato gli atti che hanno portato ai provvedimento del giudice sportivo, sulla base del rapporto dei collaboratori della procura federale dislocati nello stadio.

Sul campo la Juventus si prepara alla terza tappa in una settimana, dopo le partite casalinghe con il Verona in campionato e l’Inter in Coppa Italia. Sabato pomeriggio i bianconeri incroceranno la Lazio di Sarri, l’ultimo allenatore ad aver vinto uno scudetto sotto la Mole.

Anche in questo caso, il margine d’errore sarà ridotto al minimo: Danilo e compagni vogliono proseguire la risalita, l’obiettivo è conquistare l’ottava vittoria nelle ultime nove gare di campionato. Alla Continassa ci si prepara a sfidare la seconda forza del campionato classifica alla mano, ma sempre in attesa delle decisioni che verranno prese il prossimo 19 aprile al Collegio di Garanzia per quanto riguarda il -15 inflitto alla Juventus dalla Corte federale. I bianconeri hanno perso soltanto una volta nelle ultime cinque trasferte di campionato nella Capitale contro la Lazio, un’eventuale vittoria permetterebbe di continuare la corsa al quarto posto attualmente lontano sei lunghezze. L’unico sicuramente indisponibile sarà Kean per squalifica, mentre Bonucci e Pogba puntano il ritorno tra i convocati. Allegri può scegliere tra tante alternative, il primo dubbio da risolvere è legato al reparto offensivo: Di Maria è il grande favorito per una maglia da titolare e per Chiesa si sta preparando un nuovo impiego a gara in corso, il vero ballottaggio è tra Vlahovic e Milik. Rispetto alla sfida contro l’Hellas Verona tornerà Rabiot, pronto a riformare la solita mediana con Locatelli e Fagioli. Nel pacchetto arretrato, invece, non dovrebbero esserci modifiche: fiducia a Gatti insieme a Bremer e Danilo, con Alex Sandro prima alternativa dal momento che è completamente ristabilito. Dopo il turno di riposo goduto in coppa, tra i pali tornerà Szczesny.

