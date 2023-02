Siciliano gioca su 30 partite e indovina tutto: vince 62 mila euro, ne aveva puntati solo due

Una giocata effettuata su 30 eventi ha permesso a un giocatore siciliano di vincere ben 62.000 euro su Stanleybet.it. Due curiosità. Su ogni incontro è stata effettuata la stessa giocata: Over 0.5 Goal Primo Tempo. Ovvero: almeno un gol nella prima frazione di gioco. Altro importante particolare: le schedine giocate sono state due, uguali, da un euro ciascuna.

Un giocatore, quindi, attento a un mercato studiato per i veri professionisti e analisti. Una conoscenza profonda del calcio e delle statistiche riguardanti i primi 45 minuti di gioco. Ma non solo, i 30 eventi spaziano su tantissimi campionati. Dall’Australia al Bangladesh, passando per Israele, fino alla Danimarca. Tutti campionati diversi. Grande conoscenza del mondo pallone. Anche campionati di altri Paesi possono offrire grandi opportunità di gioco. Ovviamente un pizzico di fortuna che non guasta mai. L’unica partita presente della Serie A era Monza contro Milan. Finita per 0-1 per i rossoneri. Unico gol del match arrivato durante il primo tempo.

La super vincita totale per le 2 schedine è stata di 62.000 euro, dovuta soprattutto al competitivo bonus sulle multiple su Stanleybet.it, che può arrivare fino a 300% per 30 selezioni, come in questo caso. Senza questa offerta di gioco, sarebbero stati poco più di 20.000 euro di vincita (10.000 euro per ogni schedina). Grazie al bonus, invece, il bravo e fortunato vincitore ha portato a casa gli altri 40mila euro, che gli hanno fatto raggiungere la cifra finale con due soli euro puntati.

