Peggiorano le condizioni di Pelè, il cancro sta progredendo

Peggiorano le condizioni di Pelè. Il cancro della leggenda del calcio «sta progredendo», con «disfunzioni a reni e cuore», riferiscono i medici dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo dove Pelè è ricoverato dal 29 novembre. L’82enne «ha bisogno di maggiori cure per trattare l’insufficienza renale e cardiaca».

Un cambio del quadro clinico che è precupitato dopo che mei giorni scorsi era stato lo stesso campione a voler rassicurare tutti sulle sue condizioni: «Sono forte, voglio tranquillizzarvi e fare in modo che pensiate positivo. Ho molta speranza e seguo i miei trattamenti come sempre. Ringrazio tutti, medici compresi». Una nota ufficiale che in qualche modo voleva mettere fine alle voci, diffuse da A Folha, sulla mancata risposta dell'ex campione alla chemioterapia. Adesso però cresce l'ansia.

© Riproduzione riservata