Cagliari, Liverani esonerato dopo la sconfitta a Palermo. Ranieri tra i papabili

Il Cagliari ha reso noto "di aver sollevato Fabio Liverani dal suo incarico di allenatore della prima squadra". "Contestualmente sono stati sollevati dall’incarico il vice allenatore Cesare Bovo, i collaboratori tecnici Federico Fabellini e Giuseppe Cappello (match analyst) e il preparatore atletico Maurizio Cantarelli. La società augura a tutti loro il meglio per il prosieguo della propria carriera", si legge ancora nella nota odierna.

"Dalla ripresa dell’attività, con l’allenamento pomeridiano di domani e l’inizio del ritiro ad Asseminello, la squadra sarà temporaneamente affidata a uno staff tecnico interno, di cui Roberto Muzzi sarà il responsabile", ha precisato il club sardo. Fatale a Liverani la sconfitta di domenica pomeriggio, in Sicilia, contro il Palermo (2-1 per i rosanero). Per il ruolo di nuovo allenatore circola il nome di Claudio Ranieri.

