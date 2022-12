Il Genoa esonera Blessin, in panchina l'ex rosanero Alberto Gilardino

Sembrava potesse essere la squadra in grado di ‘’ammazzare’’ il campionato e tornare immediatamente in Serie A dopo la retrocessione dello scorso campionato. Invece il Genoa è in piena crisi di risultati, la classifica è decisamente deficitaria e la tifoseria e in subbuglio da diverse settimane. La sconfitta interna rimediata domenica contro il Cittadella ha convinto la società a sollevare il tecnico Blessin dall'incarico.

L'allenatore tedesco è stato esonerato, e al suo posto è arrivata l'ufficialità dell'arrivo di Alberto Gilardino, attuale tecnico della Primavera e giocatore del Genoa negli anni passati. L'ex attaccante rosanero sarà anche in panchina nel turno infrasettimanale previsto giovedì allo stadio Ferraris contro il Sudtirol. Questo per consentire alla società di scegliere con più calma il sostituto di Blessin e a tal proposito i candidati sembrano essere tre, Claudio Ranieri, anche lui un ex rosanero, Semplici e di Bjelica.

Alberto Gilardino ha vestito la maglia del Palermo nella stagione 2015-2016 realizzando 10 gol in 33 partite. Peraltro con la maglia rosanero Gilardino ha segnato gli ultimi gol in Serie A della sua lunga carriera perché dopo l'esperienza palermitana è passato all'Empoli e al Pescara ( nessun gol in entrambe le squadre) per chiudere la carriera allo Spezia. Da allenatore, prima della sua esperienza sulla panchina della squadra primavera del Genoa, iniziata quest'anno, Gilardino ha allenato in Serie C a Siena ma ancor prima alla Pro Vercelli dove per la prima volta sedeva in una panchina di un campionato professionistico. L'anno dopo cioè nel 2020 decide di ripartire dalla gloriosa piazza di Siene sebbene in serie D.

Ma con il Siena ha un inizio burrascoso tant'è che interrompe la sua esperienza sulla panchina Senese per poi farvi ritorno a distanza di un mese. Il Siena, nonostante il 5° posto finale e l’eliminazione ai playoff, tuttavia viene ripescato e Gilardino torna così ad allenare in Serie C. Ma viene esonerato dopo un pareggio casalingo contro il Pescara nel mese di ottobre. Poi la panchina della Primavera genoana ed ora la prima squadra sebbene ad interim.

