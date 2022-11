Palermo-Parma, sfida dal sapore di A: il Frosinone cerca la fuga e il Bari vuole la vittoria

Ancora un ricco palinsesto sarà protagonista di questa 12ª giornata del campionato di serie B K 2022/2023. Alle ore 14:00 Il Benevento è chiamato a dare una risposta positiva in un momento di crisi nera, contro il Bari che non trova la vittoria da oltre tre settimane. L’Ascoli di Bucchi proverà a trovare la quarta vittoria consecutiva in Lombardia, contro un Brescia reduce da due pareggi consecutivi e che stenta a decollare.

Nella parte destra del tabellone sfide in zone calde come Cittadella -Modena e Pisa-Cosenza. Il Cagliari, che sembra aver scongiurato un periodo di crisi nera, proverà ad agganciare la zona play-off sfidando il Sudtirol che, dall’arrivo di Bisoli è (positivamente) tutt’altra squadra. La Spal di De Rossi, dopo aver collezionato una vittoria e due pareggi, cercherà di risalire la zona neutra della classifica a Terni, dove le fere in casa sono una garanzia.

Il Frosinone di Grosso ospita il grifo, ultimo in classifica e reduce dalla sconfitta casalinga contro il Cittadella. Riflettori puntati, chiaramente, sul match di cartellino di questa giornata. Alle ore 16.15, al Renzo Barbera, Palermo e Parma si sfideranno davanti a poco più di 20mila spettatori. Un match dal sapore di A per due club blasonati che mirano ad affermarsi come protagonisti, dopo un inizio altalenante.

