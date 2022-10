La Ternana in vetta, si dimette Silvio Baldini dopo l'ennesima sconfitta del Perugia

Un’altra giornata - la nona - piena di sorprese, quella terminata in Serie B. Il Perugia di Baldini nel posticipo domenicale delle 16.15 perde ancora (terza sconfitta su tre da quando il mister toscano siede sulla panchina umbra) contro un ottimo e sorprendente Sudtirol che dal cambio guida in panchina sta ottenendo una sfilza di risultati utili. L'ex allenatore rosanero, a fine partita, ha rassegnato le dimissioni. «Per rispetto per me stesso - ha detto il tecnico - la mia avventura è finita. E’ un gruppo di bravissimi calciatori, ma la famiglia non c'è. Ognuno pensa per sè. Molte superficialità, molti personalismi e molte cose che non mi piacciono, con tanta gente che si sente importante solo se è titolare». Poi aggiunge: «Non voglio mettere in difficoltà

il Perugia. Non sono in grado di aiutarlo. Voglio ringraziare i tifosi e l’affetto. Voglio ringraziare presidente e società. Mi dispiace per loro ma non sono la persona in grado di dargli una mano. Il mio cervello e le mie emozioni non me le posso giocare per il risultato. Non vedo possibilità di vedere le cose a lungo termine con il cuore. E’ una squadra di bravissimi ragazzi, ma prevalgono gli egoismi. Purtroppo ho sbagliato scelta». Baldini dopo tre partite alla guida degli umbri ha raccolto zero punti. Il tecnico ex Palermo nella conferenza di presentazione aveva parlato subito di Serie A, dopo esser subentrato a Castori. Si attende l’ufficialità del club per certificare le dimissioni di Baldini, che quasi certamente verranno accettate a breve

Gli altri risultati

In vetta ancora molto bene la Ternana che ha battuto il Benevento in trasferta posizionandosi in prima posizione da sola a 19 punti. Passo falso per Reggina (sconfitta a Parma 2 a 0) e Bari, sconfitto in casa dall’Ascoli per 2 a 0. Il Palermo di Corini continua a navigare in acque profonde, e nonostante il doppio vantaggio a pochi minuti dal termine del match, esce con un solo punto nel match casalingo contro il Pisa, confermando la 17esima posizione e il periodo di evidente crisi.

Sonora sconfitta del Como a Modena per 5 a 1. Modena che con questa terza vittoria consecutiva esce definitivamente dalla zona playout. Vittoria anche per Genoa e Frosinone. I liguri hanno espugnato il Cosenza per 1 a 2, mentre i frusinati corsari in laguna contro un deludente Venezia per 1-3.

